Survivor yarışmacısı İsmail Balaban ve Uğurtan Dora arasındaki gerginlik
'Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler' yarışmasının 8 Nisan Perşembe akşamı yayınlanan 65'inci bölümünde, İsmail Balaban ile Uğurtan Dora arasında gerginlik yaşandı. Tartışmaya Yiğit Poyraz da dahil oldu.
09 Nisan 2021 15:59
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TV8'de ekranlara gelen 'Survivor 2021'de dün akşam 'Anlat Bakalım’ oyunu oynandı. Keyifli geçen oyun, ünlüler takımından İsmail Balaban ile gönüllülerden Uğurtan Dora arasında geçen sert tartışma sonrası gerildi. Daha önce 'soytarı' ve 'zenne' kelimeleri nedeniyle araları açılan ikili, bir kez daha karşı karşıya geldi. İki iddialı yarışmacıya Yiğit Poyraz da katıldı. İşte o anlar...
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İsmail, "Geyik yapacak yer değil anladın mı? Ne dikkat dağıtıyorsun?” dedi. Dora, "Geyik yapılacak yer değil mi burası?” şeklinde cevap verdi.
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İsmail: Ne şov yapıyorsun, hayırdır? Sizi mi avutacağım ben burada? Dora: Ne diyorsun? İsmail: Yeter ama.
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Poyraz: İsmail hadi oyna oyununu. Saçmalama Allah aşkına. İsmail: Neyi saçmalama?
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Poyraz: Hadi bırak, hadi oyna. Sergen: Düşme, sıkıntı yok. Poyraz: Düştü düşeceği kadar zaten.
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Türkiye Güreş Federasyonu, Uğurtan Dora'nın, tartışma sırasında güreşçi İsmail Balaban'a yönelik 'zenne' ve 'soytarı' sözlerinden dolayı açıklama yapmıştı.
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"Survivor 2021’de Ünlüler Takımı’nda mücadele eden Başpehlivan İsmail Balaban önceki gün karşı takım oyuncularıyla gerginlik yaşamış, gönüllüler takımından Uğurtan Dora ünlü sporcu için çirkin ifadeler kullanmıştır. Bu ifadeleri kınıyoruz. İsmail Balaban'ın her zaman yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.