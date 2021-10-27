Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker ilişki yaşadıklarını duyurdu
27 Ekim 2021 12:36
15
Nişanlısından ayrılan Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban (34), ile aynı dönem beraber yarıştığı İlayda Şeker (27) ile birlikteliklerini ilan etti.
25
Yarışma sonrası birlikte oldukları iddia edilen İlayda Şeker ile Balaban birlikteliklerini ilan etti.
35
Instagram'da aynı dönem yarışmacılarından İlayda Şeker'in, Balaban'a "İsom" şeklinde yorum yazması, Balaban'ın ise Şeker'e "İloş" şeklinde seslenmesi de dikkat çekmişti.
45
Son olarak ikilinin, el ele olduğu bir video ortaya çıktı.
55
Böylece aynı araba içerisinde seyahat eden ve romantik görüntüler veren ikili hakkındaki iddialar doğrulandı.
© Tüm hakları saklıdır.