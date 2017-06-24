Survivor şampiyonları sırasıyla 2005-2017

Acun Ilıcalı, Ogeday Girişken'in şampiyon olduğu Survivor 2017 Kıbrıs finalinde All-Star sinyali verdi. "Benim bir merakım var. "En büyük kim?" diye. Bir gün bir bakarsınız, öyle bir buluşma gerçekleşir. Efsane yarışmacıları bir kez daha buluştururuz. Çünkü onları seyretmek bir zevk oluyor" dedi. Ilıcalı, Turabi, Nihat, Hilmi Cem, Avatar Atakan gibi şampiyonları bir arada yarıştırmayı hayal ettiğini söyledi. İşte Ntv'nin hazırladığı geçmişten bugüne Survivor şampiyonları...
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2005 Uğur Pektaş
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1979 doğumlu Uğur Pektaş, Survivor Türkiye yarışmasını kazandıktan hemen sonra başladığı oyunculuk kariyerine devam ediyor. Gamze Özçelik'le 2008 yılında hayatını birleştiren Pektaş, 2005-2006 döneminde bir kaç dizi denemesinden sonra uzun soluklu olarak Arka Sokaklar'da rol aldı. 2011'de Gamze Özçelik'ten boşanan Uğur Pektaş, son olarak Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde oynamıştı.
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2006 Derya Durmuşlar
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Türk ve Yunan yarışmacılar arasında düzenlenen Survivor: Türkiye-Yunanistan yarışmasını kazanan Derya Durmuşlar, 2011 yılında Gelibolu yolu üstünde üç tekerlekli, motosikletiyle yoldan çıkarak trafik levhasına çarparak 50 yaşında Durmuşlar hayatını kaybetti.
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2007 Taner Özdeş
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Survivor: Aslanlar Kanaryalar sezonunun şampiyonu olan Taner, yarışmayı kazandıktan sonra gündeme gelmedi.
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2010 Merve Oflaz
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Survivor Türkiye yarışma tarihinin tek kadın şampiyonu olan Merve Oflaz, bu başarısından sonra adını geniş kitlelere duyurdu. Muhteşem Yüzyıl, Kalbim 4 Mevsim, Güzel Köylü, Kertenkele gibi pek çok dizide yer alan Oflaz son olarak ise Rengarenk dizisinde rol aldı.
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2011 Derya Büyükuncu
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Toplamda 6 kez Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil eden Derya Büyükuncu, en çok konuşulan Survivor yarışmalarından birinin galibi olarak farklı şekilde de Türkiye'nin gündeminde yer aldı. Nihat Doğan, Pascal Nouma ve Asena gibi isimlerle adada zorlu bir yarışa giren Büyükuncu, yarışma sonrasında da kazandığı ödülü bağış yapacağını açıklamıştı.
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2012 Nihat Altınkaya
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Özellikle Yaprak Dökümü dizisiyle yıldızı parlayan Nihat Altınkaya, 2012 yılında katıldığı Survivor yarışmasını kazandıktan sonra ise oyunculuk kariyerini sürdürmeye devam etti. Evli ve iki kız babası olan Altınkaya şu sıralar Star TV ekranlarında başlayan yeni dizi Söz'de Yarbay Erdem karakterine hayat veriyor.
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2013 Hilmi Cem İntepe
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Latin danslar üzerine başarılı bir geçmişi olan Hilmi Cem İntepe, ortağı olduğu dans okulunda eğitmenlik yapıyordu. Survivor'a katılan ve zaferle tamamlayan İntepe, yarışmadan sonra önce Muhteşem Yüzyıl'da kısa bir süre yer aldı sonra da Çalıkuşu dizisine transfer oldu. İntepe, kariyerine oyuncu olarak devam ediyor.
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2014 Turabi Çamkıran
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2015 Survivor All Star Turabi Çamkıran
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Lise yıllarından beri Break dans yapan Turabi, Tayland'a gidip Muay Thai dövüş sporu eğitimi aldıktan sonra bir süre kafes dövüşçüsü olarak hayatını sürdürdü. Turabi, "Benimle Dans Eder misin?" ardından "Yetenek Sizsiniz Türkiye"ye katılarak performans sergileyen Turabi, 2014 yılında düzenlenen Survivor ve 2015 yılında Survivor All Star'ı da kazanarak büyük bir başarı ve fan kitlesi elde etti. Turabi daha sonra Sabit Kanca 2 filminde rol aldı.
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016 - Çağan Atakan Arslan
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Son Survivor şampiyonu olan Atakan Arslan, 2017 Şubat ayında Serap Korkmaz ile dünyaevine girdi. Arslan şu sıralar ise ilk dizi projesi Söz'ün Geveze'si olarak rol alıyor.