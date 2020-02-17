Survivor, reyting sıralamasını değiştirdi; işte listedeki ilk üç
17 Şubat 2020 12:53
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Survivor, reyting sıralamasını değiştirdi; işte listedeki ilk üç
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Kış sezonunun merakla beklenen yarışma programı Survivor'ın ilk bölümü dün akşam ekranlara geldi ve reyting yarışında dengeler değişti. Dün akşamın reyting sonuçlarına göre, Survivor hem total hem de AB sıralamasında birinci oldu.
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Survivor, reyting sıralamasını değiştirdi; işte listedeki ilk üç
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Acun Ilıcalı reyting sonuçlarının ardından Instagram üzerinden paylaşım yaparak izleyicilere ve ekibe teşekkür etti.
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İşte Acun’un Instagram paylaşımı şöyle:
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"Survivor 2020 ilk bölümüyle şimdiye kadarki en iyi başlangıcını yaptı. Bu rekor izlenme oranı için bütün ekip arkadaşlarımı kutluyor, izleyicilerimize gönülden teşekkür ediyorum."