T24 LogoT24 Logo

Survivor, reyting sıralamasını değiştirdi; işte listedeki ilk üç

17 Şubat 2020 12:53

16

Survivor, reyting sıralamasını değiştirdi; işte listedeki ilk üç

26

Kış sezonunun merakla beklenen yarışma programı Survivor'ın ilk bölümü dün akşam ekranlara geldi ve reyting yarışında dengeler değişti. Dün akşamın reyting sonuçlarına göre, Survivor hem total hem de AB sıralamasında birinci oldu.

36

Survivor, reyting sıralamasını değiştirdi; işte listedeki ilk üç

46

Acun Ilıcalı reyting sonuçlarının ardından Instagram üzerinden paylaşım yaparak izleyicilere ve ekibe teşekkür etti.

56

İşte Acun’un Instagram paylaşımı şöyle:

66

"Survivor 2020 ilk bölümüyle şimdiye kadarki en iyi başlangıcını yaptı. Bu rekor izlenme oranı için bütün ekip arkadaşlarımı kutluyor, izleyicilerimize gönülden teşekkür ediyorum."

ETİKETLER

acun ılıcalıtv8survivorreytingsıralamalisteilk üç
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24