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Survivor'da yeni takımlar belli oldu

06 Mayıs 2021 10:51

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Survivor 2021'de yeni takımlar açıklandı. Ünlüler ve gönüllüler takımları yerine mavi ve kırmızı takımlar geldi.

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Survivor'da yeni takımlar belli oldu

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Survivor son bölümdeki ada konseyinde ise mavi ve kırmızı takımlardaki yarışmacılar açıklandı.

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Buna göre Survivor mavi takımda Steven, Merve Aydın, Poyraz, Ayşe, Dora ve Sergen yer aldı.

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Kırmızı takım yarışmacıları ise Berkay, Batuhan, Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu ve İsmail Balaban oldu.

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