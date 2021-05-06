Survivor'da yeni takımlar belli oldu
06 Mayıs 2021 10:51
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Survivor 2021'de yeni takımlar açıklandı. Ünlüler ve gönüllüler takımları yerine mavi ve kırmızı takımlar geldi.
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Survivor'da yeni takımlar belli oldu
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Survivor son bölümdeki ada konseyinde ise mavi ve kırmızı takımlardaki yarışmacılar açıklandı.
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Buna göre Survivor mavi takımda Steven, Merve Aydın, Poyraz, Ayşe, Dora ve Sergen yer aldı.
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Kırmızı takım yarışmacıları ise Berkay, Batuhan, Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu ve İsmail Balaban oldu.
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