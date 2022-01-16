Survivor'da yeni sistem: Sürgün Kampı

Survivor 2022 All Star sezonu tüm heyecanıyla başladı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı ilk ödül ve dokunulmazlık oyununda büyük mücadele verdi. Acun Ilıcalı ise ilk konseyde Survivor'ın yeni kurallarını açıkladı.
27
Acun Ilıcalı Survivor'un son yayınlanan bölümünde 'sürgün' sistemini duyurdu. Sürgüne giden ilk isim ünlülerden olurken Ilıcalı, sürgüne gidecekler için "Allah yardımcısı olsun" dedi.
37
Survivor'da artık 'sürgün kampı' var. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takımdan eleme adayı seçilen kişi, eleme gününe kadar takım arkadaşlarından ayrı bir yerde kalacak ve oyunlara katılamayacak. Toplam 4 gün sürecek olan sürgün kampına her gün birer eleme adayı eklenerek toplam 4 kişi sürgün kampında yaşayacak. Beşinci günde ise 4 kişi arasından biri adaya veda edecek.
47
"Sürgün kampı" adı verilen uygulamayı Acun Ilıcalı şöyle anlattı: "Sürgün kampını başlatıyorum. Bu akşam buradan biri ayrılacak ve tek başına kalacak. Bu akşam bir yarışmacıyı Sürgün Kampı'na yollayacaksınız. İkinci, üçüncü ve dördüncü yarışmacılar da gittikten sonra dört yarışmacıdan biri Survivor'a veda edecek.
57
Diğer kalanlar o adada günleri boş bir şekilde geçirdikten sonra geri dönecekler. Hiçbir şekilde oyunlara giremeyecekler. Yarışmacılar hiçbir şekilde diğerleriyle iletişim kuramayacak. Dört yarışmacı beraber kalacak. Ödülden de faydalanmayacaklar, günlük erzaklarını tüketebilecek. Tamamen ayrı bir yerde bir kamp olacak ve iletişim kurmak yok.
67
Orayı gidenin Allah yardımcısı olsun diyerek dua eden Ilıcalı, "Dört gün orayı çıkaramayacak 10 yarışmacı sayabilirim. Orada saatlerin zor geçtiğini biliyorum. Onun dışında ilk giden 24 saat boyunca tek kalacak. İkinci giren iki kişiyle yaşayacak. Oraya gidenin Allah yardımcısı olsun."
77
Survivor All Star'da ilk sürgün de gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımından Birsen, eleme adayı olarak sürgün kampına gönderildi.