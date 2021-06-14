Survivor'da sürpriz; şampiyonluk adayı elendi

Survivor'da değişen eleme sistemi ile beraber, eleme konseyi bu hafta pazar akşamı gerçekleşti. Haftanın elemesinde, yine heyecanlı ve duygu dolu anlar yaşandı. Bu hafta Survivor eleme adayları Aleyna, Ayşe ve Batuhan olurken, Acun Ilıcalı gecenin sonunda yaptığı açıklamada yarışma tarihinde en fazla oy kullanılan haftanın bu hafta olduğunu duyurdu
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021'in son bölümünde kırmızı ve mavi takımda potada olan Ayşe, Batuhan ve Aleyna elenmemek için karşı karşıya geldi.
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Gecenin sonunda oy sonuçlarını açıklayan Acun Ilıcalı, en az SMS oyunu alarak Survivor'dan elenen yarışmacının Batuhan olduğunu duyurdu.
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Survivor'ın iddialı yarışmacılarından olan Batuhan, duygularını gizlemekte zorlanırken, ilk yaptığı açıklamada, "Beni bu ana kadar destekleyen herkese teşekkür ederim. Güzel bir yoldu. Gönül isterdi ki son dörde oturayım... Ben bence iyi bir şekilde buraya geldi. Umarım bundan sonra da güzel bir şekilde yolculuğumuzu yapacağız." dedi.
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SURVİVOR BATUHAN KİMDİR? - Batuhan Karacakaya 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul doğumlu. Batuhan Karacakaya'nın yükselişi ise Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat gibi isimlerle birlikte rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisi ile olmuştur. İki sezon boyunca oynadığı bu dizide Batuhan Karacakaya, Ziyagil Ailesinin küçük oğlu Bülent Ziyagil karakterini canlandırmıştır. Ardından Umutsuz Ev Kadınları dizisinde rol almış ve bu dizide de Mert Karakteri ile ekrana gelmiştir. Batuhan Karacakaya ayrıca sinema filmlerinde de rol almıştır. Aşk Tesadüfleri Sever filminde Mehmet Günsür 'ün çocukluğunu canlandırmıştır. Ekranlardan bir süre uzak kalan genç oyuncu Batuhan Karacakaya, yaşadığı değişim ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Diriliş Ertuğrul adlı dizi ile ekrana gelen Batuhan Karacakaya, Engin Altan Düzyatan 'ın canlandırdığı Ertuğrul karakterinin kardeşi Dündar'ı oynadı.