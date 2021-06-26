Survivor'da şampiyon belli oldu

Survivor Türkiye'nin yaklaşık altı aylık serüveni dün akşam noktalandı. Survivor büyük finalinde İsmail Balaban ve Poyraz arasında şampiyonluk için SMS oylaması sona erdi. Bu oylamanın sonucunu Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı. Canlı yayında açıklanan oylamanın sonucuna göre Survivor 2021 birincisi ve şampiyonu belli oldu.
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Ünlüler takımından İsmail Balaban ile Gönüllüler takımından Poyraz, dün akşam Survivor 129. bölümde şampiyon olmak için karşı karşıya geldi.
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Gecenin sonunda yapılan oylamanın sonuçları noter huzurunda ilan edildi. Acun Ilıcalı, SMS oylaması sonucu bu sezonun şampiyonunun İsmail olduğunu açıkladı.
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Bu sonuca göre; İsmail Balaban 2021 sezonunun şampiyonu oldu.