Survivor'da haftanın ilk eleme adayı belli oldu

Survivor'da büyük mücadele sonrası market ödülünü ünlüler alırken, nefes kesen mücadeleye sahne olan haftanın ilk dokunulmazlık oyununu 10-9 skorla ünlüler kazandı.
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Nefes kesen market oyununda 6-6 skorda kazanan takım, ünlüler oldu. Böylece ünlüler takımı patates ve sıvı yağ ödülünün sahibi oldu.
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Market oyununda iki takım yarışmacıları, oyundaki arkadaşlarını dışarıdan desteklemek için tezahürat yaptığı sırada Çağrı, Dora'nın bağırışlarından rahatsız oldu. Dora'nın bu hareket sonrasında gülmesi ise Çağrı'yi çileden çıkardı. Karşılıklı yanlış anlaşılmalar sonrasında iki takım arasında sözlü tartışma çıktı. Çağrı ile Baran'ın birbirinin üzerine yürüdüğü anlarda diğer yarışmacılar iki tarafı da sakinleştirmeye çalıştı. Olayların daha fazla büyümemesi için kaptanlar devreye girdi. Çağrı'nın güçlükle uzaklaştırıldığı anlarda sunucu Murat Ceylan, her iki takımı da uyardı.
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Üçüncü haftanın 1. dokunulmazlık oyununda ünlüler gönüllüleri bayrak yarışı sonrası 10-9 yendi.
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Eleme için kritik olan dokunulmazlık oyunu sonrasında gönüllüler takımı konsey oylaması yaptı. Gerginliğin eksik olmadığı gecede yapılan oylamayla potaya 6 oyla Aleyna girdi.
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Aleyna arkadaşlarının dolduruşa geldiğini ima etti. Pazar günü ve Salı akşamı da iki adayın seçilmesi sonrası adaya bir isim veda edecek.