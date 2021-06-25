Survivor'da finale kalan iki yarışmacı belli oldu

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler'de sona gelindi. Şampiyonluk mücadelesini ekranlara taşıyan Survivor 2021'in yarı finali perşembe akşamı gerçekleşti. İstanbul Galataport’ta düzenlenen Survivor yarı finaline Aleyna, Poyraz, Ayşe ve İsmail büyük bir heyecanla geldi.
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da yarı final gece yarısına doğru gerçekleşti. İstanbul'a önceki gece saatlerinde gelen Aleyna ve Poyraz SMS oylamasına çıktı. Finalistlerin aileleri ve eski yarışmacıların katıldığı İstanbul’daki özel gecede, SMS oylaması sonucunda, yarı finalinde en az oyu alan ismi Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı. Rakibi Poyraz'dan daha az oy alarak elenen Aleyna şampiyonluk hayallerine ve büyük ödüle veda etti.
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Yarışma macerasını tamamlayan Aleyna Kalaycıoğlu,"Son konseyimi İstanbul'da yaşamak nasip oldu bana, buradan gözyaşı dökerek ayrılmak istemiyorum... Şampiyonluk çok istiyordum ama Poyraz'a kısmetmiş devam etmek. Destekleyen herkese teşekkür ediyorum." dedi.
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Aleyna'nın elenmesinin ardından bir eleme de gecenin sonunda yaşandı. Ayşe, Poyraz ve İsmail arasında geçen SMS mücadelesi sonrası Ayşe rakiplerinden daha az oy alarak Survivor 2021 macerasını tamamladı.
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Yarı finalde elenen Ayşe, "Buraya kadar tek kadın olarak geldiğim için benim için büyük gurur. Çok güzel izler bıraktığımı düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum" dedi. Yakın arkadaşı Poyraz'a sarılan Ayşe gözyaşlarını tutamadı.