Survivor'da bu hafta elenen isim belli oldu

Survivor 2021'de büyük finale kısa bir süre kala eleme heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllülerin konseyde toplandığı gecede, Survivor SMS birincisi İsmail olurken, pota mücadelesi Sergen, Merve ve Melis arasında geçti.
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Acun Ilıcalı, Survivor'dan elenen ismin Melis olduğunu duyurdu. SMS birincisi olan İsmail'in potaya gönderdiği Melis böylece hayallerine veda etti.
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Öte yandan Acun Ilıcalı, kadın yarışmacının elenmesinden dolayı Survivor'da takımların karışacağını bildirildi. Çarşamba akşamı yapılacak özel yayında takımlar belirlenecek.
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Bu hafta dokunulmazlık oyunlarını kaybeden ünlüler takımında haftanın üç eleme adayı belirlendi. Cumartesi akşamı yapılan oylamada ilk eleme adayı Sergen olmuştu, pazar akşamı ise eleme potasına Merve girmişti.
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Ünlüler takımında tek kadın yarışmacı kalmasından dolayı yeni bir formata geçilecek. Ünlüler ve Gönüllüler karması Mavi ve Kırmızı takım olarak devam edecek. Yeni takımlar bu akşam yapılacak ada konseyinde belli olacak.