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Survivor'da bu hafta adaya veda eden isim belli oldu

17 Mart 2022 10:35

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Survivor'da bu hafta adaya veda eden isim belli oldu.

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Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu çarşamba akşamı düzenlendi. Oyunu kazanan takıma ayrıca döner ve patates kızartması yanında da kola ödülü verildi.

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Survivor'da Mert ve Barış, iki oyun sonunda çıkarılan iki eleme adayı seçildi. Gönüllüler takımından Ayşe ve Hikmet, ünlülerden ise Merve ile Parviz dokunulmaz oldu.

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Oylama sonucunda Evrim ve Berna 7-7 oy alarak birlikte potaya girdi. Ünlülerden 5. aday da Parviz'in seçimiyle Adem oldu.

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Adaya en az SMS oyunu alarak veda eden isim Berna oldu.

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