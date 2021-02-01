Survivor'da bir isim daha diskalifiye oldu

Survivor ünlüler gönüllüler 2021'de dokunulmazlık yarışmasında kazanan takım belli oldu.
27
Survivor ünlüler gönüllüler 2021'de dokunulmazlık yarışmasında kazanan takım belli oldu. Ünlüler takımı dünkü başarısına bir oyun daha ekleyerek konseye rahat gitmeye hak kazandı. Gönüllüler takımı ise bir aday daha çıkarmak zorunda kaldı.
37
Metin Kuş gönüllülerin yanına gelerek üzücü haberi verdi. Doktor Metin Kuş, "Sizinle ilk gün ne konuştuk. İlk bir ay lütfen kendinize dikkat edin. Ama ciddi bir sorunumuz var. Hakikaten çok üzgünüm. Kötü bir kırığın var. Ama izin ver bana Emin. Hepiniz bana emanetsiniz. Senin bir kırığın var bazı kırıklar acı yapmaz. Dünkü filmin de sonucu geldi, dizinde bir kırık var maalesef devam edemeyeceksin." ifadelerini kullandı.
47
Aldığı haberler büyük üzüntü yaşayan Emin ise, "Benim ağrım yok, bırak gidebildiğim yere kadar gideyim. Bana en azından iki hafta bir süre ver" dedi.
57
Gönüllüler bu açıklama sonrası büyük bir şok yaşadı ve gözyaşlarına boğuldu.
67
Dün akşam yayınlanan bölümde, ilk eleme adayı, gönüllüler takımından Duygu olmuştu. Bu akşamın da eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımında ikinci eleme adayı Poyraz oldu.