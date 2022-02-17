Survivor'da bir isim daha adaya veda etti

İki takım yeniden kazanmak için parkura çıktı. Ünlüler salı akşamı yapılan ödül mücadelesini kazanmıştı. Çarşamba akşamı ise kazanan yeniden ünlüler takımı oldu. Günün ödülü ise patates kızartması oldu. Ünlüler, turuncu evde ödül olan patates kızartmasının keyfini çıkardı. Survivor All Star'da 5. haftanın son ödül oyununun heyecanı yaşanırken ünlüler takımından Mert, gönüllüler takımından Sude'ye çiçek verdi. Sude Mert'in 'Sevgililer günün kutlu olsun' sözlerine 'Senin de canım' şeklinde cevap verdi.
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Ancak Mert'in bu hamlesi gönüllüler adasını karıştırdı. Nisa'nın bu yaşananlar sırasında yüzünün oldukça asık olduğu fark edildi.
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Nisa konseyde yaptığı açıklamada, "Ben Sude ile gereken şeyleri konuştum. Bundan sonra da bir şey demek istemiyorum. Senin hayatın ama benim de hayatıma yansıyan bir şey olduğu için tepki göstermek zorundaydım" dedi.
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Mert, Nisa'nın kararına sevindiğini söyleyerek, "Lütfen Sude ve bizi sal ya. Sude'den de benden de uzak dur. Kimsenin özel hayatına karışma" şeklinde konuştu.
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Nisa ise 'Konunun ne olduğunu herkes biliyor. Ben dışardaki insanı satamam" şeklinde cevap verdi.
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Haftanın eleme adayları gönüllüler takımından Evrim, Atakan ve Ezgi olurken ünlülerden ise Aşkım potaya gitti. Elenen isim ise Ezgi oldu. Ezgi elenmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Gelişim de çok hızlı olmuştu gidişim de öyle oldu. Böyle bir takım ile yarışma şansı sağladığınız için çok teşekkür ederim." dedi.
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Acun Ilıcalı "Yarınki (cumartesi) dokunulmaz oyunu Sercan'ın da teklifi üzerine futbol olacak." açıklamasını yaptı. Sercan bunun üzerine, “Bu beni mutlu etti. Sakatlıktan yeni çektim. Uzun atlamada deparda sıkıntı yaşıyorum. Biz söz verdim sözümün arkasında duracağım” dedi. Acun Ilıcalı haftanın birincisini de açıkladı. Survivor All Star'da haftanın birincisi Sema oldu. Sema haftanın ödülünü oğlu Ali'ye gönderdi.