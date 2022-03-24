Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu

Survivor All Star'da bir eleme gecesi daha yaşandı. Yapılan oylama sonrası adaya veda eden yarışmacı belli oldu.
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Birleşme partisine kadar devam eden hızlı eleme sisteminde dün akşam Survivor'a bir yarışmacı daha veda etti. İlk oyunu kaybeden ünlüler eleme potasına Barış Murat Yağcı'yı göndermişti. İkinci dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler ise eleme yarışına Evrim'i sokmuştu.
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Dün akşam gerçekleşen son dokunulmazlık kazanan Gönüllüler takımı oldu.
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Acun Ilıcalı ünlüler takımının konseydeki kararsızlığı karşısında "Gelmiş geçmiş en enteresan konseyde olduğumuzu söyleyebilirim. Çok heyecanlıyım. Beni çok heyecanlandırdınız. Fikir birliği olmamış. Ne düşünüyorsunuz merak ediyorum" dedi.
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Kullanılan oylar sonucu üçüncü ve dördüncü gitme adayı Bora ile Adem oldu. Performans birincisi olan Avatar Atakan son aday olarak Gizem Memiç'i seçti. Yapılan değerlendirmelerin ardından ünlüler takımından Adem, Barış, Gizem ve Bora eleme potasına giderken gönüllüler takımından Evrim potadaki yerini aldı. Beş yarışmacı arasında en az oyu olan Bora, dün akşam Survivor'a veda eden isim oldu.