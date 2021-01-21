Survivor'da acil durum konseyi toplanıyor; bir yarışmacı diskalifiye olacak
21 Ocak 2021 09:42
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Survivor 2021'in 21 Ocak Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 10. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Survivor yeni bölümde Acun Ilıcalı acil durum konseyi düzenliyor. Ilıcalı yeni bölümde, Survivor'dan bir yarışmacının diskalifiye olduğunu açıklıyor.
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Survivor 2021'in yeni bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşanacak. Ünlüler ve gönüllüler takımları, Murat Ceylan'ın sunacağı ödül oyununu kazabilmek için zorlu parkurda mücadele edecek.
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Fragmanda Acun Ilıcalı'nın "Bir acil durum konseyi. Biliyorsunuz bizim için en önemli şey sizin sağlığınız. Gerçekten çok üzücü bir durum var. Ama maalesef yapabileceğimiz bir şey yok" sözleri dikkat çekiyor.
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Survivor'a yedeklerden katılan Duygu Serap Salman, sembol oyunu sırasında sakatlık yaşamıştı. Duygu Serap Salman ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı.
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Survivor'dan Duygu'nun mu yoksa başka bir yarışmacının mı sakatlık yüzünden diskalifiye olacağı ise yeni bölümde ortaya çıkacak.