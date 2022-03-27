Survivor Barış Murat Yağcı diskalifiye oldu mu? Kararını açıkladı
27 Mart 2022 08:28
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Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı'nın sakatlığı üzerine açıklama yaptı. Ilıcalı "Senin durumun belirsiz. 3 hafta ayağının üzerine basamayacaksın" dedi. Survivor Barış ise hissettiklerini ve ayrılıp ayrılmayacağı konusundaki kararını açıkladı.
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Survivor'ın 60. bölümünde Acun Ilıcalı şunları söyledi:
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"3 hafta ayağının üzerine basamayacaksın! Senin durumunun geleceğinde bir belirsizlik var. Şimdi bunları değerlendirsek... İstersen ayrılabilirsin. Devam da edebilirsin. Ya da gelecek haftalarda bırakabilirsin. Survivor'da parkurlarda koşamayacak olman durumda yarışmaya devam edemezsin. Şimdi seni dinlemek istiyorum"
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Barış Yağcı da kararını şu ifadelerle açıkladı:
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"Elenmeyi bu şekilde kendime yakıştırmıyorum. Hedeflerim var. Hızlı toparlayabileceğime inanıyorum. Survivor All Star'daki hayatımı sürdürmek istiyorum. Performansımı artırdığım bir dönemde böyle bir şey yaşamam motivasyonumu düşürdü. Hikayemin bitmesini istemiyorum. O yüzden hem sizden hem de arkadaşlarımdan 2-3 hafta kendimi gözlemlemek istiyorum."