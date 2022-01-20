Survivor All Star'da adaya ilk veda eden isim belli oldu
20 Ocak 2022 12:05
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Survivor 2022 All Star'ın ekrana gelen son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da elemeye kalan Birsen, Sercan, Gizem ve Hikmet için sms oylaması yapılmıştı.
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Acun llıcalı oylama sonucuna göre Survivor 2022'den elenen ilk yarışmacıyı açıkladı.
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Halk oylamasına göre Survivor'dan bu sezon elenen ilk yarışmacı Gizem Kerimoğlu oldu.
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Survivor macerası sadece bir hafta süren Gizem duygularını ifade etti. Survivor'dan elenen Gizem "Benim için güzel bir deneyimdi. Çok üzgünüm, benim için bu kadarmış" dedi.
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Acun Ilıcalı ise Gizem'in Survivor'daki üzgün haline dikkat çekerek, "Gizem gülümsemeyi bırak tebessüm ettiğini bile görmedim. Yüzünden düşen bin parçaydı. Bunun bir sebebi var mıydı? Sen çok düzgün ve saygılı bir yarışmacıydın" ifadelerini kullandı. Gizem ise "Belli bir nedeni yok. Buranın şartlarında psikolojik olabilir. Özel bir sebebim yok" dedi.