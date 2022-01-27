Survivor'a veda eden ikinci isim belli oldu

Survivor All Star 2022 son bölümünde eleme heyecanı vardı. Potaya giren isimlerden bir tanesi, yarışmaya veda eden ikinci isim oldu.
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Her fırsatta bu seneki Survivor'ın diğerlerinden zor geçeceğini vurgulayan Acun Ilıcalı şöyle konuştu: Bu survivor çok zor olacak. 2. haftadan 4'er 5'er kilo verdiğinizi görüyorum. Ödülün miktarı olarak daha az ödül alacaksınız. Arkadaşlar bu bir All Star. Burada en hızlı koşan kazanmayacak. Çemberi en iyi atan da kazanmayacak. Burada en dayanıklınız kazanacak. Bu senenin şampiyonunun en dirençli olan kişi olmasını istiyorum. En zor şartları yenen yarışmacı grubu. Bu sene ilk kez bırakan olabilir.
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Bu hafta sürgün adasına ilk olarak Mert gitmişti. İkinci eleme adayı olarak da gönüllülerden Berna adaya gitti. Üçüncü isim ise oy çokluğu ile Ayşıl, son isim de yeniden Sercan oldu.
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Ünlülerde Nagehan ve Batuhan performans birincisi seçildi. Oran olarak daha yüksek olan Nagehan, dördüncü eleme adayını çıkardı.
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Ünlüler takımından Mert, Sercan, Ayşıl ve gönüllülerden de Berna eleme adayı olarak sürgün adasında dört gün geçirdi. Ve gecenin sonunda adaya veda eden isim Ayşıl oldu.