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Survivor 2022 All Star 'da yarışmacılar ne kadar kazanıyor?

06 Mart 2022 16:07

113

TV8'de yayınlanan Survivor'da yarışmacıların ne kaadar kazandığı ortaya çıktı. Medyatava'nın haberine göre, Survivor 2022 All Star yarışmacılarının haftalık kazandığını iddia ettiği rakamlar şöyle:

213

Nisa Bölükbaşı: 10 bin

313

Ogeday Girişken: 10 bin

413

Atakan Arslan: 9 bin

513

Ayşe Yüksel: 9 bin

613

Batuhan Karacakaya: 9 bin

713

Nagihan Karadere: 9 bin

813

Adem Kılıççı: 9 bin

913

Sema Aydemir: 8 bin

1013

Barış Murat Yağcı: 7 bin

1113

Berkan Karabulut: 6 bin

1213

Merve Aydın: 6 bin

1313

Anıl Berk Baki: 6 bin

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