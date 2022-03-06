Survivor 2022 All Star 'da yarışmacılar ne kadar kazanıyor?
06 Mart 2022 16:07
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TV8'de yayınlanan Survivor'da yarışmacıların ne kaadar kazandığı ortaya çıktı. Medyatava'nın haberine göre, Survivor 2022 All Star yarışmacılarının haftalık kazandığını iddia ettiği rakamlar şöyle:
213
Nisa Bölükbaşı: 10 bin
313
Ogeday Girişken: 10 bin
613
Batuhan Karacakaya: 9 bin
713
Nagihan Karadere: 9 bin
1013
Barış Murat Yağcı: 7 bin
1113
Berkan Karabulut: 6 bin
1313
Anıl Berk Baki: 6 bin
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