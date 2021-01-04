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Survivor 2021 ünlüler takımı belli oldu

04 Ocak 2021 10:14

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Survivor 2021 9 Ocak cumartesi günü ilk bölümüyle ekrana gelecek. Survivor 2021'in ünlüler takımı açıklandı. İşte yarışacak isimler...

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MERYEM KASAP (MİLLİ ATLET) "Survivor'a geri döndüm. Yarım kalan bir hesabım vardı onu kapatmaya geliyorum."

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HAYRETTİN (OYUNCU) "Siz Hayrettin yazıp göndereceksiniz. Ben Hayrettin'i kalbinize yazacağım."

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ÖYKÜ ÇELİK (OYUNCU) "Kazanmak ve sonuna kadar mücadele etmek için Survivor'a gidiyorum."

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İSMAİL BALABAN (BAŞPEHLİVAN) "Er meydanlarında sarı fırtınaydım. Survivor'a kasırga olmaya gidiyorum."

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ÇAĞRI ATAKAN (OYUNCU) "Biraz sinirli biri miyim, yoksa eğlenceli mi? Ya da kazanmak için ölen biri mi?"

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MELİS SEZER (MİLLİ TENİSÇİ) "Bugüne kadar kortlarda birçok ilke imza attım. Şimdi kendimi Survivor'da gösterme zamanı."

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BATUHAN KARACAKAYA (OYUNCU) "Benim çocukluğumu biliyor olabilirsiniz ya da bir yerlerde savaşıyorken görmüş olabilirsiniz. Ama şimdi Batuhan'ı izleyeceksiniz. Benim savaşımı göreceksiniz. Survivor 2021 bekle beni."

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BARIŞ ÖZBEK (FUTBOLCU) "Galatasaray'da şampiyon oldum. Sıra Survivor'da."

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MERVE AYDIN (MİLLİ BASKETBOLCU) "Potanın perisi oldum. Şimdi Survivor'ın en iyisi olma vakti."

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CEMAL HÜNAL (OYUNCU) "Köpek balıkları, zehirli vatozlar, bolca yılan, iguanalar, tarantulalar, kocaman ıssız bir ada. Tam bana göre."

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