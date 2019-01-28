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Survivor 2019 yarışmacıları belli oldu

2 Şubat'ta başlayacak Survivor Türkiye-Yunanistan için geri sayım devam ediyor. İşte yarışmaya Türkiye'den katılacak 12 isim...

28 Ocak 2019 10:08

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Survivor 2019 yarışmacıları belli oldu

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Survivor 2019 yarışmacıları belli oldu

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Survivor 2019 yarışmacıları belli oldu

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Survivor 2019 yarışmacıları belli oldu

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Survivor 2019 yarışmacıları belli oldu

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Survivor 2019 yarışmacıları belli oldu

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Survivor 2019 yarışmacıları belli oldu

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Survivor 2019 yarışmacıları belli oldu

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Survivor 2019 yarışmacıları belli oldu

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Survivor 2019 yarışmacıları belli oldu

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Survivor 2019 yarışmacıları belli oldu

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Survivor 2019 yarışmacıları belli oldu

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Survivor 2019 yarışmacıları belli oldu

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