Sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil bahçeye düştü
Beşiktaş'ta sürücüsünün fren yerine gaza basmasıyla kontrolden çıkan otomobil binanın bahçesine düştü.
21 Ekim 2021 10:17
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Beşiktaş’ta, iddiaya göre sürücüsünün fren yerine gaza basmasıyla kontrolden çıkan otomobil, istinat duvarındaki demir korkulukları parçalayarak, binanın bahçesine düştü. Kazada sürücü yaralandı.
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Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Etiler Mahallesi Mutlu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sürücü 34 DNZ 902 plakalı otomobili ile yanlışlıkla çıkmaz sokağa girdi. Sürücü, sokaktan çıkabilmek adına manevra yapabilmek için apartmanın otoparkına girdi. Bu sırada fren yerine gaza basan sürücü, otomobili ile istinat duvarı üzerindeki demir korkulukları aşarak, apartmanın bahçesine düştü.
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Otomobilde sıkışan sürücü, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Kazanın bildirilmesi üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Olay yerine gelen ve avukat olduğunu iddia eden, yaralı sürücünün kızı basın mensuplarına tepki göstererek, görüntü almalarına engel olmaya çalıştı. Yaralı sürücünün kızı, fotoğraflarını çektiği basın mensuplarına tehditler savurdu.
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Görgü tanığı Cemalettin Yeşilyurt, "Kazayı sonradan gördük biz. Aşağıya düşmüştü. Korkuluklar onu biraz yavaşlatmıştı. Bir arkadaş girdi arabaya, sordu bayana bir şeyi var mı diye. Sonra kucağına alarak yavaşça alıp aşağı indirdiler." dedi.
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Otomobil getirilen vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı. Ardından çekiciyle otoparka çekildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.