Surat asan sanat eserlerinin yüzleri gülseydi?
19 Mayıs 2017 02:38
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Hiç bir sanat galerisinde gezerken "Herkes neden bu kadar mutsuz görünüyor" diye düşündünüz mü?
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Grafik tasarımcı Olly Gibbs, bunu düşünmüş ve Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Rijks Müzesi'ni ziyareti sırasında bazı portreleri neşelendirmeye karar vermiş.
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Bunun için yüz tanıma yazılımını kullanan ve insanların yüzünü daha yaşlı, daha genç, veya farklı cinsiyette gösteren FaceApp uygulamasını kullanmış.
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Bu uygulama aynı zamanda insanı gülümsetmeyi de başarıyor.
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