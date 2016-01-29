Sur ve göç...
29 Ocak 2016 18:19
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2 Aralık 2015'ten bu yana sokağa çıkma yasağının uygulandığı Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşayan vatandaşlar, çatışma ortamı nedeniyle bölgeyi terk ediyor.
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Yaklaşık 130 bin nüfusu olan ilçede neredeyse halkın tamamına yakını göç etti.
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Bölgeden gelen son raporlara göre ilçede 2 bin kişi kaldı.
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Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın 5 aylık Güneydoğu raporuna göre bölgede 198 sivil yaşamını yitirdi.
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Hayatını kaybeden 198 sivilin 39’u çocuk, 29’u kadın, 27’si ise 60 yaşın üstünde.
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