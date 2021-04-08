Süper Lig'de 35-39. hafta programı açıklandı: 18 günde 50 maç oynanacak!
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda oynanacak 35 ile 39. haftalar arasındaki maçların programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 18 gün boyunca toplam 50 maç oynanacak.
08 Nisan 2021 14:28
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Süper Lig'de kritik haftalara girilirken Beşiktaş 67 puanla lider durumdayken Fenerbahçe 62 puanla ikinci sırada yer alıyor. Fenerbahçe'nin en yakın takipçisi ise Galatasaray. Sarı kırmızılılar, 61 puanda 3. sırada bulunuyor. Trabzonspor ise Galatasaray'ın hemen arkasında 57 puanla 4. sırada. Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 35, 36, 37, 38 ve 39. haftasında oynanacak maçların programını açıklandı. Süper Lig’in son 3 hafta müsabakaları aynı gün ve saatlerde oynanacak olup programı ise daha sonra ilan edilecek.
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İşte Süper Lig'de 35,36,37,38 ve 39. hafta maçlarının programı: