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Süper Lig tarihinin "en"leri

12 Ağustos 2021 11:50

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Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki ismiyle Süper Lig'in 63 yıllık geçmişinde birçok rekora imza atıldı. Lig tarihinde, bir sezonda ve bir maçta ortaya çıkan "en"ler şöyle:

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- En çok şampiyon olan takım: Galatasaray (22)

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- En gollü maç: 1991-1992 sezonunda Fenerbahçe-Gaziantepspor (8-4)

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- En farklı skorlu galibiyet: 1989-1990 sezonunda Beşiktaş-Adana Demirspor (10-0)

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- En uzun süre yenilmeyen takım: Beşiktaş (48 maç, 1990-1991 sezonunun 26. haftasından, 1992-1993 sezonunun 13. haftasına kadar)

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- En çok gol kralı olan futbolcu: Metin Oktay (6)

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- En uzun süre gol yemeyen kaleci: 1978-1979 sezonunda Trabzonsporlu Şenol Güneş (1112 dakika)

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- En çok seyircili maç: 2013-2014 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Beşiktaş-Galatasaray maçı. (76 bin 127 kişi)

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- En çok gol atılan sezon: 2020-2021 (1136 gol)

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- En az gol atılan sezon: 1973-1974 (405 gol)

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- Yenilgisiz şampiyon olan takım: 1991-1992 sezonunda Beşiktaş.

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- En erken gol: 12. saniyede Denizlispor'un Trinidad ve Tobagolu futbolcusu Darryl Bevon Roberts (2008-2009 sezonunun 13. haftasında deplasmanda Eskişehirspor'a)

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- En çok gol atan futbolcu: Hakan Şükür (249)

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- En çok oynayan futbolcu: Umut Bulut (503)

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