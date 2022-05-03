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Süper Lig'in en pahalı 10 futbolcusu

03 Mayıs 2022 11:03

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Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), yayınladığı raporda Süper Lig'de forma giyen oyunculardan en pahalı isimleri de derledi. İşte Süper Lig'in en pahalı 10 oyuncusu:

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10. ABDÜLKADİR ÖMÜR | Trabzonspor | Değeri: 9 milyon euro

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9. MERGIM BERISHA | Fenerbahçe | Değeri: 9.2 milyon euro

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8. UĞURCAN ÇAKIR | Trabzonspor | Değeri: 9.3 milyon euro

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7. FERDİ KADIOĞLU | Fenerbahçe | Değeri: 9.7 milyon euro

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6. BERKAN KUTLU | Galatasaray | Değeri: 10.4 milyon euro

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5. OLIMPIU MORUTAN | Galatasaray | Değeri: 10.7 milyon euro

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4. ATTILA SZALAI | Fenerbahçe | Değeri: 13.4 milyon euro

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3. ALEXANDRU CICALDAU | Galatasaray | Değeri: 13.8 milyon euro

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2. VICTOR NELSSON | Galatasaray | Değeri: 14.1 milyon euro

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1. KEREM AKTÜRKOĞLU | Galatasaray | Değeri: 20.3 milyon euro

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