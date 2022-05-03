Süper Lig'in en pahalı 10 futbolcusu
03 Mayıs 2022 11:03
111
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), yayınladığı raporda Süper Lig'de forma giyen oyunculardan en pahalı isimleri de derledi. İşte Süper Lig'in en pahalı 10 oyuncusu:
211
10. ABDÜLKADİR ÖMÜR | Trabzonspor | Değeri: 9 milyon euro
311
9. MERGIM BERISHA | Fenerbahçe | Değeri: 9.2 milyon euro
411
8. UĞURCAN ÇAKIR | Trabzonspor | Değeri: 9.3 milyon euro
511
7. FERDİ KADIOĞLU | Fenerbahçe | Değeri: 9.7 milyon euro
611
6. BERKAN KUTLU | Galatasaray | Değeri: 10.4 milyon euro
711
5. OLIMPIU MORUTAN | Galatasaray | Değeri: 10.7 milyon euro
811
4. ATTILA SZALAI | Fenerbahçe | Değeri: 13.4 milyon euro
911
3. ALEXANDRU CICALDAU | Galatasaray | Değeri: 13.8 milyon euro
1011
2. VICTOR NELSSON | Galatasaray | Değeri: 14.1 milyon euro
1111
1. KEREM AKTÜRKOĞLU | Galatasaray | Değeri: 20.3 milyon euro
© Tüm hakları saklıdır.