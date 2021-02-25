Süper Lig'in 27. haftasında sakat ve cezalı oyuncular
25 Şubat 2021 12:08
122
Süper Lig'in 27. haftasında sakat ve cezalı oyuncuların listesi şu şekilde:
322
ANTALYASPOR | SAKAT: Naldo (Şüpheli), Mert Yılmaz (Şüpheli), Ufuk Akol CEZALI: Hakan Özmert
422
ANKARAGÜCÜ | SAKAT: Badji, Atakan Çankaya CEZALI: Pazdan
522
BAŞAKŞEHİR | SAKAT: Junior (Şüpheli), Giuliano (Şüpheli), Deniz Türüç (Şüpheli), Ömer Ali, Tolga, Mahmut, Aleksic, Visca, Chadli, Bolingoli, Caiçara CEZALI: Rafael
622
BB ERZURUMSPOR | CEZALI: Boumal, Szumski SAKAT: El Kabir, Obertan
722
BEŞİKTAŞ | SAKAT: Ghezzal (Şüpheli), Cenk Tosun, Montero
822
ÇAYKUR RİZESPOR | SAKAT: Boldrin, Remy
922
DENİZLİSPOR | SAKAT: Ahmed Yasin, Özgür Çek, Tusha, Recep Niyaz
1022
FENERBAHÇE | SAKAT: Novak (Şüpheli), İrfan Can (Şüpheli), Gustavo, Sadık, Perotti
1122
GALATASARAY | SAKAT: Falcao (Şüpheli), Saracchi, Emre Taşdemir
1222
GAZİANTEP FK | SAKAT: Bıyık (Şüpheli), Muhammet, Kozulj
1322
GENÇLERBİRLİĞİ | SAKAT: Johansson (Şüpheli), Diego (Şüpheli), Toure, Stancu, Sio
1422
GÖZTEPE | SAKAT: Zulj (Şüpheli), Gassama (Şüpheli), Berkan (Şüpheli)
1522
HATAYSPOR | CEZALI: Boupendza SAKAT: Soner
1622
KARAGÜMRÜK | SAKAT: Borini (Şüpheli), Hedenstad (Şüpheli), Zukanovic CEZALI: Koray Altınay
1722
KASIMPAŞA | SAKAT: Jeanvier, Tarkan
1822
KAYSERİSPOR | CEZALI: Campanharo, Kvrzic SAKAT: Alibec, Lung
1922
KONYASPOR | SAKAT: Sekidika (Şüpheli), Sehic (Şüpheli), Musa, Voılkan, Alper
2022
YENİ MALATYASPOR | CEZALI: Adem Büyük, Acquah SAKAT: Olcay Şahan
2122
SİVASSPOR | SAKAT: Kayode (Şüpheli), Caner Osmanpaşa, Rybalka CEZALI: Uğur Çiftçi
2222
TRABZONSPOR | SAKAT: Abdülkadir Parmak (Şüpheli), Erce, Hosseini, Marlon, Abdülkadir Ömür, Trondsen
© Tüm hakları saklıdır.