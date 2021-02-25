T24 LogoT24 Logo

Süper Lig'in 27. haftasında sakat ve cezalı oyuncular

25 Şubat 2021 12:08

122

Süper Lig'in 27. haftasında sakat ve cezalı oyuncuların listesi şu şekilde:

222

ALANYASPOR | -

322

ANTALYASPOR | SAKAT: Naldo (Şüpheli), Mert Yılmaz (Şüpheli), Ufuk Akol CEZALI: Hakan Özmert

422

ANKARAGÜCÜ | SAKAT: Badji, Atakan Çankaya CEZALI: Pazdan

522

BAŞAKŞEHİR | SAKAT: Junior (Şüpheli), Giuliano (Şüpheli), Deniz Türüç (Şüpheli), Ömer Ali, Tolga, Mahmut, Aleksic, Visca, Chadli, Bolingoli, Caiçara CEZALI: Rafael

622

BB ERZURUMSPOR | CEZALI: Boumal, Szumski SAKAT: El Kabir, Obertan

722

BEŞİKTAŞ | SAKAT: Ghezzal (Şüpheli), Cenk Tosun, Montero

822

ÇAYKUR RİZESPOR | SAKAT: Boldrin, Remy

922

DENİZLİSPOR | SAKAT: Ahmed Yasin, Özgür Çek, Tusha, Recep Niyaz

1022

FENERBAHÇE | SAKAT: Novak (Şüpheli), İrfan Can (Şüpheli), Gustavo, Sadık, Perotti

1122

GALATASARAY | SAKAT: Falcao (Şüpheli), Saracchi, Emre Taşdemir

1222

GAZİANTEP FK | SAKAT: Bıyık (Şüpheli), Muhammet, Kozulj

1322

GENÇLERBİRLİĞİ | SAKAT: Johansson (Şüpheli), Diego (Şüpheli), Toure, Stancu, Sio

1422

GÖZTEPE | SAKAT: Zulj (Şüpheli), Gassama (Şüpheli), Berkan (Şüpheli)

1522

HATAYSPOR | CEZALI: Boupendza SAKAT: Soner

1622

KARAGÜMRÜK | SAKAT: Borini (Şüpheli), Hedenstad (Şüpheli), Zukanovic CEZALI: Koray Altınay

1722

KASIMPAŞA | SAKAT: Jeanvier, Tarkan

1822

KAYSERİSPOR | CEZALI: Campanharo, Kvrzic SAKAT: Alibec, Lung

1922

KONYASPOR | SAKAT: Sekidika (Şüpheli), Sehic (Şüpheli), Musa, Voılkan, Alper

2022

YENİ MALATYASPOR | CEZALI: Adem Büyük, Acquah SAKAT: Olcay Şahan

2122

SİVASSPOR | SAKAT: Kayode (Şüpheli), Caner Osmanpaşa, Rybalka CEZALI: Uğur Çiftçi

2222

TRABZONSPOR | SAKAT: Abdülkadir Parmak (Şüpheli), Erce, Hosseini, Marlon, Abdülkadir Ömür, Trondsen

galatasarayfenerbahçebeşiktaştrabzonsporsakatcezalı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24