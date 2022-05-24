Süper Lig'de yayın geliri dağılımı belli oldu; en yüksek geliri kim elde etti?
Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin 2021-2022 sezonundaki yayın geliri kazançları belli oldu.
24 Mayıs 2022 09:44
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Süper Lig'de 2021-22 sezonunun sona ermesinin ardından kulüplerin yayın geliri netleşti. Ligde yer alan 20 kulüp 67 ile 239 milyon TL arasında değişen rakamlarda gelir elde etti. Sporx'in yaptığı hesaplamaya göre, ligi ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe en çok gelir elde eden kulüp oldu. İşte Süper Lig 2021-22 sezonu yayın gelirleri: