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Süper Lig'de yayın geliri dağılımı belli oldu; en yüksek geliri kim elde etti?

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin 2021-2022 sezonundaki yayın geliri kazançları belli oldu.

24 Mayıs 2022 09:44

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Süper Lig'de 2021-22 sezonunun sona ermesinin ardından kulüplerin yayın geliri netleşti. Ligde yer alan 20 kulüp 67 ile 239 milyon TL arasında değişen rakamlarda gelir elde etti. Sporx'in yaptığı hesaplamaya göre, ligi ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe en çok gelir elde eden kulüp oldu. İşte Süper Lig 2021-22 sezonu yayın gelirleri:

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20- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor 67,275 milyon TL

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19- Göztepe 76,185 milyon TL

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18- Altay 82,125 milyon TL

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17- Çaykur Rizespor 83,125 milyon TL

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16- GZT Giresunspor 94,005 milyon TL

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15- Gaziantep FK 95,49 milyon TL

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14- Yukatel Kayserispor 96,975 milyon TL

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13- Atakaş Hatayspor 101,43 milyon TL

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12- Kasımpaşa 101,43 milyon TL

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11- Demir Grup Sivasspor 104,4 milyon TL

1221

10- Adana Demirspor 104,4 milyon TL

1321

9- VavaCars Fatih Karagümrük 105,885 milyon TL

1421

8- Fraport TAV Antalyaspor 108,825 milyon TL

1521

7- Aytemiz Alanyaspor 120,825 milyon TL

1621

6- Medipol Başakşehir 137,47 milyon TL

1721

5- İttifak Holding Konyaspor 145,28 milyon TL

1821

4- Beşiktaş 181,9 milyon TL

1921

3- Galatasaray 192,93 milyon TL

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2- Trabzonspor 202,3 milyon TL

2121

1- Fenerbahçe 239 milyon 22 bin TL

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