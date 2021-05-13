Süper Lig'de nefes kesen son dakika şampiyonlukları
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda şampiyonluk yarışı son haftaya taşındı. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe lig tarihinde ilk kez aynı sezona şampiyonluk ihtimali taşıdı. İşte NTV Spor’un derlemesine göre son dakikada gelen şampiyonluklar:
13 Mayıs 2021 13:00
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Süper Lig'de nefes kesen son dakika şampiyonlukları:
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1 PUAN FARKLA ŞAMPİYON - Süper Lig'in 1963-1964 sezonunda Fenerbahçe son maçta Galatasaray ile 0-0 kalarak, Beşiktaş'ın 1 puan önünde ligi şampiyon olarak tamamladı.
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METİN OKTAY'IN İKİNCİ ŞAMPİYONLUĞU - 1968-69 sezonuna gelindiğinde Galatasaray son haftaya rakibi Eskişehirspor'un 1 puan önünde girdi. Sarı-Kırmızılılar son hafta Şekerspor'u 2-1 yenerken, Eskişehirspor, Mersin İdmanyurdu'na 2-0 yenildi. Metin Oktay, Galatasaray ve futbol kariyerine şampiyonlukla son verdi.
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7-1'LİK GALİBİYETLE GELEN ŞAMPİYONLUK - 1970-71'de Galatasaray ligde son haftaya rakibi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde gird. Sarı-Kırmızılılar, Türk Telekom'u 7-1 yenerek 1 puan farkla şampiyon oldu.
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BERABERLİK YETTİ - 1981-82'ye gelindiğinde son 3 haftaya Beşiktaş ve Trabzonspor 39 puanla girdi. Beşiktaş 3 maçta 2 galibiyet bir beraberlikle Trabzonspor'un 1 puan önünde şampiyonluğa ulaştı. Siyah-Beyazlılar'da Rıza Çalımbay ve Samet Aybaba dikkat çeken isimler.
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AVERAJLA ŞAMPİYON - 1984-85 Fenerbahçe, 1984-85 sezonuna da diğer sezonlarda olduğu gibi şampiyonluk parolasıyla başladı. Beşiktaş ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışına giren sarı-lacivertliler, nefes kesen yarış sonunda averajla şampiyonluk ipini göğüsledi.
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AVERAJLA KAYBETTİ - AVERAJLA KAZANDI - Beşiktaş, önceki sezon şampiyonluğu averajla ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaybetmişti. Siyah-Beyazlılar, 1985-1986'da aynısının yaşanmasını engelledi. Kartal, 56 puanlı Galatasaray'ı averajla geçerek şampiyonluğa ulaştı.
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14 YIL SONRA GELEN ŞAMPİYONLUK - Galatasaray ligde 14 yıl şampiyon olamamıştı. Sarı-Kırmızılılar ligde ezeli rakibi Beşiktaş ile şampiyonluk için yarışıyordu. Galatasaray son haftaya takipçisi Beşiktaş'ın 1 puan önünde girdi. Sarı-Kırmızılılar kazanması halinde şampiyon olacaktı. Son maçta Galatasaray, Eskişehirspor'u 2-1 yenerek kupaya uzandı.
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ŞANS TANIMADI - 1992-93'te Galatasaray ve Beşiktaş son haftaya 63 puanla girdi. Sarı-Kırmızılılar 45, Siyah-Beyazlılar ile 42 averaja sahipti. Beşiktaş son maçta Gençlerbirliği'ni 3-1, Galatasaray Ankaragücü'nü 8-0 yendi ve averajla şampiyonluğu göğüsledi.
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ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ - Önceki sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, 1993-94 sezonunu da şampiyon olarak tamamladı. Sarı-Kırmızılılar, son maçtan önce yenilse de son maça Fenerbahçe'nin 1 puan önünde girdi. Ligin son maçında Galatasaray, Bursapsor'u 2-0 yenerek 1 puan farkla şampiyon apoletini tekrar taktı.
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ŞANSA BIRAKMADI - Fenerbahçe, 1995-96 sezonunun son haftasına takipçisi Trabzonspor'un 2 puan önünde girdi. Sarı-Lacivertliler, deplasmanda Vanspor'u 3-0 yenerek ligi zirvede bitirdi.
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BİR TARAFTA ŞAMPİYONLUK BİR TARAFTA DRAM - 2005-06'da Fenerbahçe son haftaya averajla Galatasaray'ın önünde girdi. Galatasaray son maçta Kayserispor'u 3-0 yendi ve Denizlispor - Fenerbahçe maçının sonuçlanmasını bekledi. 16 dakika uzatma verilen maçta Fenerbahçe rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluğu rakibine kaptırdı.
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SÜPER LİG'DE 5. ŞAMPİYON - 2009-10 sezonunda Fenerbahçe tarihinde ikinci kez son haftaya lider girdiği sezonda şampiyonluğu rakiplerine kaptırdı. Sarı-Lacivertliler sahasında Trabzonspor ile 1-1 kalırken, Bursaspor sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yendi ve tarihinde ilk kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.
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AVERAJI YAPTI, ŞAMPİYONLUĞU KAPTI - 2010-11 sezonu Fenerbahçe ve Trabzonspor'un şampiyonluk yarışı ile geçti. İki takım son haftaya 79 puanla girdi. Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor'u 4-3 yenerken Trabzonspor'da deplasmanda Karabükspor'u 4-0'la geçti. Averaj avantajına sahip olan Fenerbahçe sezonu şampiyon tamamladı.
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KADIKÖY'DE TARİHİ ŞAMPİYONLUK - 2011-2012 sezonuna gelindiğinde Süper Lig'de yeni formata geçildi. Normal sezonun ardından ilk 4'teki takımlar için play-off sistemi getirildi ve puanlar yarıya indirildi. Son maçta lider Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşılaştı ve 0-0 biten maçın ardından şampiyonluğa ulaştı.