Süper Lig'de en çok değer kaybeden 10 futbolcu

Transfermarkt Süper Lig’deki 629 oyuncunun değerlerini güncelledi. Süper Lig'de en çok değer kaybeden oyuncu Trabzonsporlu 21 yaşındaki Abdülkadir Ömür oldu. Uzun süre sakatlıklarla uğraşan genç oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon 500 bin Euro olarak belirlendi. Abdülkadir Ömür 2 milyon 500 bin Euro değer kaybı yaşadı.
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Güncellemenin ardından Süper Lig’de değeri en çok düşen ilk 10 oyuncu, takımları, güncel piyasa değerleri ve değer kayıpları şöyle:
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1- Abdülkadir Ömür (Trabzonspor) Güncel piyasa değeri 8.50 mil. € / Değer kaybı - 2.50 mil. €
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2- Mbwana Samatta (Fenerbahçe) Güncel piyasa değeri 5.50 mil. € / Değer kaybı -2.50 mil. €
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3- Giuliano (Başakşehir) Güncel piyasa değeri 4.00 mil. € - Değer kaybı / 2.50 mil. €
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4- Deniz Türüç (Başakşehir) Güncel piyasa değeri 4.00 mil. € / Değer kaybı -2.00 mil. €
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5- Benik Afobe (Trabzonspor) Güncel piyasa değeri 2.80 mil. € / Değer kaybı -1.80 mil. €
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6- Edin Visca (Başakşehir) Güncel piyasa değeri 10.00 mil. € - Değer kaybı -1.50 mil. €
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7- Diego Perotti (Fenerbahçe) Güncel piyasa değeri 2.50 mil. € / Değer kaybı -1.50 mil. €
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8- Mert Günok (Başakşehir) Güncel piyasa değeri 3.10 mil. € / Değer kaybı -1.30 mil. €
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9- Francisco Montero (Beşiktaş) Güncel piyasa değeri 4.80 mil. € / Değer kaybı -1.20 mil. €
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10- Rafael (Başakşehir) Güncel piyasa değeri 3.20 mil. € / Değer kaybı -1.20 mil. €. (Ajans Bizim)