Sunucu Özlem Yıldız: HES kodu almadan kimse ile görüşmüyorum, kod olmadan eve almıyorum
27 Kasım 2020 13:22
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Sunucu Özlem Yıldız: HES kodu almadan kimse ile görüşmüyorum, kod olmadan eve almıyorum
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Yıldız, “Koronaya yakalamadan ayakta kalmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince dikkat ediyorum” dedi.
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Hürriyet’te yer alan habere göre Yıldız, pandemi sonrası özel hayatına da dikkat ettiğini söyledi.
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Yıldız, “HES kodu almadan kimse ile görüşmüyorum. Kimseyi kod olmadan evime davet etmiyorum” dedi.
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