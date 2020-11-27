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Sunucu Özlem Yıldız: HES kodu almadan kimse ile görüşmüyorum, kod olmadan eve almıyorum

27 Kasım 2020 13:22

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Sunucu Özlem Yıldız: HES kodu almadan kimse ile görüşmüyorum, kod olmadan eve almıyorum

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Yıldız, “Koronaya yakalamadan ayakta kalmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince dikkat ediyorum” dedi.

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Hürriyet’te yer alan habere göre Yıldız, pandemi sonrası özel hayatına da dikkat ettiğini söyledi.

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Yıldız, “HES kodu almadan kimse ile görüşmüyorum. Kimseyi kod olmadan evime davet etmiyorum” dedi. 

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