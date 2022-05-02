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Sultanahmet Meydanı'nda bayramın ilk gününden kareler

İstanbul'un tarihi noktalarından biri olan, her gün birçok yerli ve yabancı turistin uğradığı Sultanahmet Meydanı, bayram günü de büyük bir kalabalığı ağırladı.

02 Mayıs 2022 16:56

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İstanbul'un tarihi noktalarından biri olan, her gün birçok yerli ve yabancı turistin uğradığı Sultanahmet Meydanı, bayram günü de büyük bir kalabalığı ağırladı.

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Açık havayı fırsat bilen vatandaşlar ve turistler, meydan ve çevresinde vakit geçirdi.

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İşte İstanbul'un simgelerinden Sultanahmet Meydanı'ndan kareler...

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Sultanahmet Meydanı'nda bayramın ilk gününden kareler

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Sultanahmet Meydanı'nda bayramın ilk gününden kareler

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Sultanahmet Meydanı'nda bayramın ilk gününden kareler

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Sultanahmet Meydanı'nda bayramın ilk gününden kareler

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Sultanahmet Meydanı'nda bayramın ilk gününden kareler

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Sultanahmet Meydanı'nda bayramın ilk gününden kareler

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Sultanahmet Meydanı'nda bayramın ilk gününden kareler

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