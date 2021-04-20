İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul Valisi Yerlikaya ve Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın katıldığı cenaze töreninde Koronavirüs tedbirleri unutuldu
Saidi Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu'nun cenazesinde Koronavirüs tedbirleri unutuldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Diyanet işleri Başkanı Erbaş’ın katıldığı törende sosyal mesafeye uyulmadı.
20 Nisan 2021 18:10
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katıldığı cenaze töreninde Koronavirüs tedbirleri unutuldu | Said Nursi'nin talebelerinden olan Hizmet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hüsnü Bayramoğlu, iki haftadır koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
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Bayramoğlu için bugün Eyüpsultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
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Cenazedeki kalabalık dikkat çekti.
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı. "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de cenazedeydi.