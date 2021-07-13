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Suların altındaki gizemli objeler

Okyanusun, denizin ve hatta derin göllerin dibinde neler olduğunu bilmek çoğu zaman zordur. Bugüne kadar denizin altında yıllar sonra bulunan batmış gemiler veya devrilmiş heykeller hakkında birçok haber okumuşuzdur. The Rocket Science internet sitesi, suyun atlında keşfedilen en ilginç terk edilmiş objeleri listeledi...

13 Temmuz 2021 12:33

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Okyanusun, denizin ve hatta derin göllerin dibinde neler olduğunu bilmek çoğu zaman zordur. Bugüne kadar denizin altında yıllar sonra bulunan batmış gemiler veya devrilmiş heykeller hakkında birçok haber okumuşuzdur. The Rocket Science internet sitesi, suyun atlında keşfedilen en ilginç terk edilmiş objeleri listeledi... Örneğin Minnesota'da gölün tabanına yerleştirilen bu Jason Vorhees heykeli

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Texas'ta Harvey Kasırgası sonucunda sular altında kalan bir sokak

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2. Dünya Savaşı sırasında Alamn uçakları tarafından tespit edilmemek için kamufle edilmiş bir Hollanda gemisi

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Mısır'da sular altında kalmış antik bir kentin kalıntıları

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Civar eyaletlerin sularına bırakılan eski New York metro peronları

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2007'de bir filmde kullanılması için suyun altına yerleştirilmiş köpekbalığı maketi

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Sular altında kalmış bir maden girişi

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350 kadar gemiye mezar olduğuna inanılan Lake Superior'da batmış bir geminin içi

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Sandy Kasıgası'na kurban olmuş bir eğlence parkının kalıntıları

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Titanic'in kalıntıları

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Suların altındaki gizemli objeler

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Potosi Kilisesi

sualtıngizemli
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