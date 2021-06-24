Şubat 2020’den sonra bir ilk; Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 55 milletvekili ile 2 buçuk saat toplantı
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Şubat 2020'den sonra ilk kez partisinin 55 milletvekiliyle kahvaltıda bir araya geldi.
24 Haziran 2021 14:13
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Şubat 2020’den sonra bir ilk; Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 55 milletvekili ile 2 buçuk saat toplantı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Genel Merkezi'nde 27 Şubat 2020'den sonra ilk kez milletvekilleriyle bir araya geldi.
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Toplantıya, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Erkan Kandemir, Hamza Dağ’ın da aralarında bulunduğu 55 isim katıldı. Katılan milletvekillerin, isimleri ile ilgili detaylı bilgi verilmedi.
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Basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü. Toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. (DHA)