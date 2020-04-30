Striptiz kulüpleri, Korona günlerinde çalışmanın yolunu buldu
ABD'nin Oregon eyaletindeki. bir striptiz kulübü, yeni tip Koronavirüs salgını süresince kapatılınca çareyi abalara yemek servisi yapmakta buldu. Müşteriler, sipariş şerikten sonra yemeklerini beklerken arabalarının içinde beklerken açık havada sergilenen performansları seyredebiliyor.
30 Nisan 2020 15:53
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ABD'nin Oregon eyaletindeki. bir striptiz kulübü, yeni tip Koronavirüs salgını süresince kapatılınca çareyi abalara yemek servisi yapmakta buldu. Müşteriler, sipariş şerikten sonra yemeklerini beklerken arabalarının içinde beklerken açık havada sergilenen performansları seyredebiliyor.
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Luckey Devil Lounge, 16 Mart'ta Oregon eyaletinde restoran ve barların kapalı yerlerde servis vermesinin yasaklanmasından bu yana kapalıydı.
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Reuters'a konuşan kulübün sahibi, bir Twitter kullanıcısının kendisine "dansçıları yemek servisine başlatmasını" önerdiğini ifade etti. Kulübün sahibi tweetin viral olmasının ardından bu fikri denemeye karar verdiklerini ifade etti.
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Kulübün güvenlik görevlileri, sosyal mesafe kurallarına uyulmasını sağlamakla görevlendirildi.
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Öte yandan kulübün çalışanları telefonla sipariş alıp evlere yemek servisi de yapıyor
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Kulübün sahibi, yeni sisteme ilginin çok olduğunu ifade etti.