Strese iyi gelen 10 yiyecek

Almanya’da yapılan bir psikofarmakolojik araştırmada C vitaminin stresi azaltmasına ek olarak stres halinden sonra yükselen tansiyon ve kortizol seviyesini dengelediği bulundu. Portakalda yoğun miktarda olan C vitamini aynı zamanda bağışıklık sistemini de güçlendirmesi ile biliniyor.
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Stresin iştah açtığı bilinen bir gerçek. Hem karbonhidrat hem de şeker yönünden zengin patates stresin yarattığı açlık hissinizi direkt bastıracak. Genellikle karbonhidratlı gıdaların sindirimi zor olsa da, patatesin içeriğindeki çeşitli vitamin ve lifler sindirimi kolaylaştırıyor ve size rahatsızlık vermiyor.
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Hepimizin severek yediği kuru kayısının faydaları say say bitmiyor. Sindirim sistemini hızlandırdığı için diyet yapanların en büyük destekçisi olan kuru kayısı, aynı zamanda strese iyi gelen ve kasların gevşemesini sağlayan magnezyum yönünden de çok zengin bir besin.
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Stres olunca ne olur? Hastalık riski artar, halsizlik başlar ve vücudun dışarıya gösterdiği tepki artar; fakat bademdeki B ve E vitaminleri bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olurken, ceviz ise tansiyonu dengeliyor. Daha ne olsun?
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Hindinin içeriğindeki ‘triptofan’ aminoasidi, ‘mutluluk hormonu’ olarak bilinen serotonin hormonunun salgılanmasını sağlıyor. Hindi yedikten sonra çoğu insanın rahatlamasının hatta uykusunun gelmesinin sebebi işte bu aminoasittir. ‘Triptofan’ın rahatlatıcı etkisi olduğu bilimsel olarak ispatlanmıştır.
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Magnezyum eksikliğinin migrene ve yorgunluk hissine neden olduğu biliniyor. 1 kase dolusu ıspanak ise günlük magnezyum ihtiyacınızın %40’ını karşılayabiliyor. Vücudun dayanıklılığını arttırması, kuvvet vermesi ve yorgunluğu gidermesi ile de bilinen ıspanak stresi azaltmaya en büyük yardımcı.
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Somon balığı, içeriğindeki Omega 3 yağ asitleri sayesinde kalp hastalıklarının en büyük düşmanı olmakla kalmıyor aynı zamanda stresle doğru orantılı olarak artıp azalan kortizol ve adrenalin hormonlarını dengelenmesine yardımcı oluyor.
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Avokado meyvesindeki tekli doymamış yağ asitleri ve potasyum tansiyonu dengelemeye yardımcı. Tansiyonu düşürmek için en iyi yöntemin potasyum içeren gıdalar tüketmek olduğu açıklayan ‘Ulusal Kalp, Akciğer ve Kan Enstitüsü’, muz ve avokado gibi meyvelerin sıkça tüketilmesini öneriyor.
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Brokoli, pazı, bamya, roka, pırasa, semizotu, karalahana gibi yeşil sebzeler vitamin, kalsiyum ve lifli yapısı ile en güçlü enerji kaynakları. Yeşillik tüketerek toksinlerden arınıp sapasağlam bir bünyeye sahip olmanız çok kolay. Ne demişler, sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.