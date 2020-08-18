Stranger Things yıldızı pandemi nedeniyle ertelenen çekimlerin ardından yazını garsonluk yaparak geçiriyor
Stranger Things dizisinin yıldızlarından Gaten Matarazzo, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla duran yeni sezon çekimleri nedeniyle yazını garsonluk yaparak geçirmeye başladı.
18 Ağustos 2020 15:20
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Stranger Things dizisinin yıldızlarından Gaten Matarazzo, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla duran yeni sezon çekimleri nedeniyle yazını garsonluk yaparak geçirmeye başladı.
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Stranger Things dizisinin 4’üncü sezon çekimleri Mart ayında başlamış, Covid-19 salgını nedeniyle durdurulmuştu.
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Dizide Dustin Henderson karakterini canlandıran 17 yaşındaki Matarazzo, ertelenen çekimlerin ardından yazını Long Beach Island’da bir restoranda garsonluk yaparak geçirmeye başladı.
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Stranger Things dizisinin ekibi 2017’de SAG ödülünün sahibi olmuştu.
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