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Stranger Things'in dördüncü sezonundan yeni görseller

25 Mart 2022 12:54

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Stranger Things'in dördüncü sezonundan yeni görseller yayınlandı.

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Netflix'in Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, Charlie Heaton, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo ve Caleb McLaughlin'in oynadığı popüler dizisi Stranger Things'in dördüncü sezonu bekleniyor.

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Yeni sezon iki bölüme ayrıldı. 1. kısım; 27 Mayıs'ta ve 2. kısım; 1 Temmuz'da prömiyer yapacak.

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Stranger Things 4, Hawkins'e terör ve yıkım getiren Starcourt Savaşı'ndan altı ay sonrasında başlıyor. Sonuçlarla mücadele eden arkadaş grubumuz ilk kez ayrılıyor ve lisenin karmaşıklıklarında gezinmek işleri hiç kolaylaştırmıyor.

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Bu, en savunmasız zamanda, yeni ve korkunç bir doğaüstü tehdit ortaya çıkarır ve çözülürse, sonunda Upside Down'ın dehşetine son verebilecek korkunç bir gizem sunar.

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Diziden, birbirinden heyecan verici 12 yeni fotoğraf yayınlandı. Yeni sezonda, 80'li yıllardan izler sunan görsel tatlar bulmaya devam edeceğiz.

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Stranger Things'in dördüncü sezonundan yeni görseller

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Stranger Things'in dördüncü sezonundan yeni görseller

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Stranger Things'in dördüncü sezonundan yeni görseller

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