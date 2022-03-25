Stranger Things'in dördüncü sezonundan yeni görseller
25 Mart 2022 12:54
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Stranger Things'in dördüncü sezonundan yeni görseller yayınlandı.
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Netflix'in Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, Charlie Heaton, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo ve Caleb McLaughlin'in oynadığı popüler dizisi Stranger Things'in dördüncü sezonu bekleniyor.
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Yeni sezon iki bölüme ayrıldı. 1. kısım; 27 Mayıs'ta ve 2. kısım; 1 Temmuz'da prömiyer yapacak.
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Stranger Things 4, Hawkins'e terör ve yıkım getiren Starcourt Savaşı'ndan altı ay sonrasında başlıyor. Sonuçlarla mücadele eden arkadaş grubumuz ilk kez ayrılıyor ve lisenin karmaşıklıklarında gezinmek işleri hiç kolaylaştırmıyor.
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Bu, en savunmasız zamanda, yeni ve korkunç bir doğaüstü tehdit ortaya çıkarır ve çözülürse, sonunda Upside Down'ın dehşetine son verebilecek korkunç bir gizem sunar.
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Diziden, birbirinden heyecan verici 12 yeni fotoğraf yayınlandı. Yeni sezonda, 80'li yıllardan izler sunan görsel tatlar bulmaya devam edeceğiz.
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Stranger Things'in dördüncü sezonundan yeni görseller
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Stranger Things'in dördüncü sezonundan yeni görseller
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Stranger Things'in dördüncü sezonundan yeni görseller