Stranger Things'in dördüncü sezonuna katılan yeni isimler belli oldu
Netflix, merakla beklenen Stranger Things dizisinin dördüncü sezonuna katılan yeni isimleri açıkladı Bu sitede ve bağlantılı sayfalarında yer alan içerikler; tamamen veya kısmen LOG’un yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilerek veya alıntı yapılarak dahi kullanılamaz, çoğaltılamaz ve değiştirilemez. Detaylı bilgi için http://www.log.com.tr/yasal-uyari-ve-kullanim-sartlari
10 Haziran 2021 08:32
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Stranger Things’in dördüncü sezonuna katılan yeni isimler belli oldu. Atlanta’da çekimlerine devam edilen Stranger Things’in dördüncü sezonunda diziye katılan yeni karakterler:
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Amybeth McNulty (Anne with an E), Vickie karakteriyle havalı, konuşkan, grubun zekisi diye de tabir edebileceğimiz ve sevilen kahramanlarımızın dikkatini çekecek bir rol ile izleyiciyle buluşacak.
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Myles Truitt (Queen Sugar, Black Mafia Family), Patrick karakteriyle seyirciyle buluşmaya hazırlanan yetenekli, iyi bir hayatı ve sosyal çevresi olan Hawkins basketbol takım yıldızı. Ta ki şok edici olaylar hayatını kontrolden çıkarana dek.
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Regina Ting Chen (Queen of the South, The Falcon and The Winter Soldier), öğrencileriyle, özellikle de sorunlu olanlarla, yakından ilgilenen popüler bir rehber öğretmen Ms. Kelly rolünde dizinin hayran kitlesi ile buluşmaya hazırlanıyor.
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Grace Van Dien (Charlie Says, The Village), Chrissy rolüyle Hawkins'in amigosu ve okulun en popüler kızı. Ancak dışarıdan mükemmel görünen bu karakterin altında karanlık bir sır yatıyor.