Stranger Things'in başrol oyuncusu 4. sezonun ne zaman yayınlanacağını açıkladı
19 Nisan 2021 10:24
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Netflix'in en popüler dizilerinden Stranger Things'in 4. sezonu hakkında yeni bir açıklama geldi.
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Dizide Mike Wheeler karakterini canlandıran Finn Wolfhard'a göre yeni sezon bu yıl ekranlara gelmeyecek.
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Netflix, en popüler yapımlarından biri olan Stranger Things'in 3. sezonunu Temmuz 2019'da abonelerinin beğenisine sunduğundan, 2021 yılında dizinin 4. sezonunun yayınlanması bekleniyordu.
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Wolfhard'a göre Netflix'in Stranger Things'in 4. sezonu, 2022'de yayınlanacak.
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Henüz Netflix tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.
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