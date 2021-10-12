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Stefan Kuntz, 90+9'da gelen galibiyetin ardından gözyaşlarını tutamadı

12 Ekim 2021 00:25

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A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Letonya'yı 90+9'da gelen penaltı golüyle 2-1 mağlup etti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte teknik direktör Stefan Kuntz duygusal anlar yaşadı, gözyaşlarını tutamadı.

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A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında Letonya ile Daugava Stadyumunda karşılaştı.

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Letonya 70. dakikada Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Millilerin cevabı, 75. dakikada Serdar Dursun ile geldi. Son anlara kadar müthiş bir baskı kuran Milliler, 90+9'da VAR incelemesi sonrası kazanılan penaltı ve Burak Yılmaz'ın golüyle 2-1 kazanmayı başardı. Milli Takım bu sonuçla puanını 15 yaptı ve umutlarını sürdürdü.

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Maçın bitiş düdüğüyle birlikte teknik direktör Stefan Kuntz duygusal anlar yaşadı, gözyaşlarını tutamadı.

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