Steam Ödüllerini kazanan 2021 yılının en iyi oyunları belli oldu
Online oyun platformu Steam'de geçen hafta başlayan oylama bitti. 2021 Steam Ödülleri'nin kazananları açıklandı. Şirket 10 farklı kategoride en iyi oyunları seçti.
04 Ocak 2022 12:40
110
Yılın VR oyunu: Cooking Simulator VR
310
Arkadaşlarla daha zevkli: It Takes Two
410
Üstün görsel stil: Forza Horizon 5
510
En yenilikçi oynanış: Deathloop
610
Kötü olduğunuz en iyi oyun: NİOH 2
710
En iyi oyun müziği: Marvel's Guardians of the Galaxy
810
Hikayesiyle öne çıkan oyun: Cyberpunk 2077
910
Arkanıza yaslanın ve rahatlayın: Farming Simulator 22
1010
Yılın oyunu: Resident Evil Village
© Tüm hakları saklıdır.