T24 LogoT24 Logo

Steam Ödüllerini kazanan 2021 yılının en iyi oyunları belli oldu

Online oyun platformu Steam'de geçen hafta başlayan oylama bitti. 2021 Steam Ödülleri'nin kazananları açıklandı. Şirket 10 farklı kategoride en iyi oyunları seçti.

04 Ocak 2022 12:40

110

Yılın VR oyunu: Cooking Simulator VR

210

Aşk ürünü: Terraria

310

Arkadaşlarla daha zevkli: It Takes Two

410

Üstün görsel stil: Forza Horizon 5

510

En yenilikçi oynanış: Deathloop

610

Kötü olduğunuz en iyi oyun: NİOH 2

710

En iyi oyun müziği: Marvel's Guardians of the Galaxy

810

Hikayesiyle öne çıkan oyun: Cyberpunk 2077

910

Arkanıza yaslanın ve rahatlayın: Farming Simulator 22

1010

Yılın oyunu: Resident Evil Village

Steam2021YılıOyunlar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24