Star Wars dizisi The Mandalorian'ın 3. sezon çekimleri başladı
14 Ekim 2021 12:23
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Disney Plus'ın Star Wars dizisi The Mandalorian üçüncü sezon çekimleri başladı.
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Disney Plus'ın ilk özel içeriklerinden The Mandalorian'ın ilk sezonu 2019 yılında, ikinci sezonu da 2020 yılının sonunda bitti.
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Dizinin oyuncularından Carl Weathers'ın geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamaya göre The Mandalorian'ın üçüncü sezon çekimleri başladı. Çekimlerin yaklaşık 3 ay sürmesi bekleniyor.
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The Mandalorian'ın üçüncü sezonu 2022 yılında yayınlanacak.
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Bu yılın sonunda ise The Mandalorian ile aynı zaman diliminde geçecek olan The Book of Boba Fett dizisi yayınlanacak
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