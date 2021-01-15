Star Wars: Ahsoka dizisinin ne zaman başlayacağı belli oldu
15 Ocak 2021 11:13
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Ahsoka Tano karakterini ilk kez Star Wars: Clone Wars’ta izlemiştik. Star Wars Rebels adlı animasyonda da kısa süreliğine gördüğümüz Ahsoka, Disney+’ın yıldız dizisi The Mandalorian’ın ikinci sezonunda ilk kez gerçek bir oyuncuyla karşımıza çıktı. The Mandalorian'ın sevilen karakteri, Star Wars: Ahsoka adıyla şimdi de kendi dizisine kavuşuyor.
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Disney+’ın takviminde ilk sıralarda yer alan dizinin 2022 içinde ekrana gelmesi bekleniyor.
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Evrende sadece iyilik yapmak amacıyla gezen bir gezgin olan Ahsoka, kelimenin tam manasıyla gerçek bir Jedi. Disney+’ta ekrana gelecek dizinin konusu hakkında ise pek bir bilgi yok
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Ahsoka'nın maceraları Mandalorian'da gözükmesinin öncesini mi sonrasını mı anlatacağı dahi belli değil.
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Star Wars: Ahsoka dizisinin oyuncu kadrosu da henüz açıklanmadı. Net olan tek isim Rosario Dawson; ancak dedikodulara göre Ahsoka'nın yakın arkadaşı Sabine Wren de dizide yer alabilir. Bir diğer dedikodu ise Bo-Katan Kryze rolünde Katee Sackhoff'un oynayabileceği.