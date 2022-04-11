Squid Game’in yeni sezonuna dair ilk ayrıntılar ortaya çıktı
11 Nisan 2022 12:57
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Netflix'te yayınlanan popüler Güney Kore dizisi Squid Game'in ikinci sezonu için hazırlıklar sürüyor. Dizinin yönetmeni Hwang Dong-hyuk, yeni sezona dair ilk ayrıntıları paylaştı.
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Squid Game dizisinin yönetmeni Hwang Dong-hyuk, iki ana karakterin yeni sezon için geri döneceğini doğruladı.
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50 yaşındaki yapımcı, başroldeki Seong Gi-hun karakterini canlandıran Lee Jung-jae ve gizemli oyunun baş gözetmeni olan Hwang In-ho karakterini canlandıran Lee Byung-hun’un ikinci sezonda yer alacaklarının kesinleştiğini belirtti.
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Dong-hyuk ayrıca, ilk sezonda ölen bazı karakterleri de “olası ikiz kardeşlerini devreye sokarak” yeniden diziye dahil edebilecekleri konusunda espri yaptı.
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Yine Netflix’te yayınlanacak olan ikinci sezonun 2024’ün sonunda yayınlanmaya başlaması bekleniyor.
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2021’de yayınlanan ilk sezon, tam 94 ülkede 1. sırada yer aldı ve ilk dört haftasında 142 milyon üye tarafından izlendi.