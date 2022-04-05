Squid Game'in yaratıcısından çok konuşulacak Umberto Eco uyarlaması geliyor
05 Nisan 2022 15:48
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Squid Game ile büyük beğeni toplayan yönetmen Hwang Dong-Hyuk, Umberto Eco’nun bir romanından esinlenerek yeni ve çok daha şiddetli bir film olan "Killing Old People Club" filmini çekeceğini duyurdu.
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Netflix'in Güney Kore yapımı "Squid Game" dizisini yaratan ve her bölümünü yöneten Hwang Dong-hyuk, yeni uzun metraj projesine hazırlanıyor.
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Yapımcı Jun Young Jang ile birlikte MipTV'de bir oturum sırasında konuşan Dong-hyuk, ünlü İtalyan entelektüel ve "Gülün Adı" romanın yazarı Umberto Eco'nun bir eserinin film uyarlaması için şimdiden 25 sayfalık bir taslak kaleme aldığını açıkladı.
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"Squid Game" gibi tartışmalı bir yapım olacağı belirtilen filmin adı "Killing Old People Club" olacak. Dong-hyuk, filmin "Squid Game"den daha sert ve şiddetli olacağını belirtti ve film gösterime girdikten sonra yaşlı insanlardan saklanmak zorunda kalabileceğini söyledi.
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2024 yılının sonunda yayınlanmasını hedeflenen "Squid Game"in ikinci sezonunu yazmak için kısa süre sonra Güney Kore'ye dönecek olan Hwang Dong-hyuk, tüm dünyada çok izlenen dizisi hakkında aldığı en iyi iltifatın bir idolünden geldiğini anlattı. Bu kişi, diziyi üç gün içinde hızlıca izlediğini açılayan ve Dong-hyuk'a "şimdi senin beynini çalmak istiyorum" diyen usta yönetmen Steven Spielberg'ten başkası değil. Hwang Dong-hyuk "O benim film kahramanım olduğu için, bu hayatımda aldığım en büyük iltifat gibiydi. Ben onun filmlerini izleyerek büyüdüm.” dedi.