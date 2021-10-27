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Squid Game'in kamera arkası görüntüleri yayınlandı

Netflix, son döneme damgasını vuran Squid Game'in kamera arkası görüntülerini paylaştı

27 Ekim 2021 17:02

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Squid Game'in kasvetli sahnelerine rağmen, yapım ekibinin ve oyuncuların keyifli vakit geçirdiğini gösteren kamera arkası görüntüleri beğeni topladı.

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Netflix Geeked'in Twitter hesabı, çekimler arasında oyuncuların verdiği 8 pozu paylaştı. Kang Sae-byeok (Jung Ho-yeon) ve Jang Deok-su (Heo Sung-tae) gibi karakterler görüntülerde yer alıyor.

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Squid Game'in kamera arkası görüntüleri yayınlandı

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Squid Game'in kamera arkası görüntüleri yayınlandı

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Squid Game'in kamera arkası görüntüleri yayınlandı

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Squid Game'in kamera arkası görüntüleri yayınlandı

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Squid Game'in kamera arkası görüntüleri yayınlandı

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Squid Game'in kamera arkası görüntüleri yayınlandı

squid gamenetlix
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